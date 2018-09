RMC SPORT - Beneforti: "Italia, non siamo squadra. Così si retrocede"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha detto la sua sulla partita di Nations League tra Portogallo e Italia.

Sulla partita

"Non è una squadra, c’era molta differenza tra noi e loro, come qualità. Loro erano una squadra vera e con qualità. Noi buoni giocatori. Non siamo una squadra. Stimo molto Mancini, l’Italia ha bisogno di lui, ma oggi ha fatto tanti tentativi che non hanno portato a niente di costruttivo. Noi siamo riusciti ad essere lunghi e a non avere equilibri anche con il 4-4-2. Salverei solo Donnarumma, abbiamo finalmente trovato l’erede di Buffon. Comunque giocando così, di questo passo si retrocede. Con Conte non mi sembrava di essere in queste condizioni".

Sulle difficoltà della Nazionale e di Jorgihno

"Abbiamo bruciato 4-5 centrocampisti nelle ultime partite, vedi anche Cristante e Gagliardini. Al momento comunque non siamo una squadra. E' un'Italia che deve crescere. Un passo avanti rispetto a Ventura? Se questi sono i passi avanti per essere competitivi, bisogna farne troppi".

Su Lazzari

"Ha sofferto in maniera clamorosa, anche perché Chiesa gli ha dato poca protezione, così come Cristante. Mi sembrava avesse più gamba, messo lì dietro ha fatto fatica ma non è da bocciare".