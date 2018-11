RMC SPORT - Beneforti: "Juve di un altro pianeta. Il Napoli spaventa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter e Napoli che inseguono la Juventus, la Champions che è alle porte e la situazione del Bologna. Questi e molti altri sono stati i temi trattati da Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport:

Con sofferenza la Juventus batte il Cagliari:

"Ha sofferto più di quanto avrebbe dovuto, come accaduto anche a Empoli. Se si guarda solo a questo si pensa che la Juventus sia tornata a giocare sulla Terra, ma se analizzi i numeri ti accorgi che sono comunque di un altro pianeta: 79 punti su 90 nel 2018 e 10 successi su 11 in campionato. Ogni tanto scendono e giocano con noi, illudendoci che anche loro possono non vincere una partita, come successo col Genoa".

In settimana può chiudere il discorso Champions la Juventus...

"Con un successo contro il Manchester il discorso Champions è chiuso, così potrebbe concentrarsi solo sul campionato. Se la Juventus cresce e approccia meglio le partita a seconda dell'avversario resta sempre al di sopra delle parti".

Sul Napoli?

"Quello di Udine e quello di ieri spaventa, se fossi la Juventus uno sguardo dietro lo darei. Ancelotti fa bene a parlare degli aspetti negativi e del gioco, ma bisogna capire se lo pensa veramente: credo abbia forzato il concetto per tenere i giocatori sulla corda. Hanno sofferto più i bianconeri stasera che ieri sera gli azzurri, che martedì si giocano tutto contro il PSG. È umano tirare un po' il fiato e gestire le forze dopo che segni il vantaggio contro l'Empoli, sempre in previsione di martedì".

Un giudizio sull'Inter?

"Quando fai due gol subito diventa tutto più semplice. Il Genoa aveva sulle gambe la partita di mercoledì e ha pagato, mentalmente, la rete presa da Romagnoli all'ultimo minuto. Nell'Inter chiunque gioca è costruttivo, vedi Joao Mario e Gagliardini. Ha dei valori questa squadra, con Brozovic che sta andando benissimo. E oggi mancava anche Icardi".

Inzaghi ha detto che il prossimo anno il Bologna potrà lottare per l'Europa...

"Non do la colpa a Pippo, ma queste cose le diceva anche Donadoni. Il primo obiettivo da centrare è la salvezza quest'anno: se non arriveranno rinforzi a gennaio o se Palacio dovesse farsi male saranno guai. Serve uno come Gabbiadini, un attaccante che può fare la seconda punta. Come organico il Bologna è superiore all'Empoli, che però gioca meglio a calcio".