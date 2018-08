RMC SPORT - Beneforti: "Lazio? Sarà dura ripetersi. Serve reagire"

Claudio Beneforti, giornalista del Corriere di Bologna e opinionista, a RMC Sport Live Show: La nuova Lazio di Simone Inzaghi? E' la stessa squadra dello scorso anno. Sarà dura ripetersi a prescindere dalla presenza o meno di De Vrij. Contro il Napoli ci sta di perdere anche se dopo essere passati in vantaggio qualcosa in più era lecito attenderselo. Non so se avranno le qualità per battere la Juve, ma mi aspetto una reazione".