RMC SPORT - Beneforti: "Napoli, per stare in alto serve di più"

© foto di Marucci

Il noto giornalista Claudio Beneforti, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport, si è espresso circa le ultime notizie di mercato:

Al momento chi è il portiere più forte della Serie A?

"I due più affidabili sono Handanovic e Szczesny. Anche Mirante lo è, ma non è un portiere da Scudetto".

Gervinho torna in Italia, al Parma...

"Non mi sarei mai apsettato questi movimenti dal Parma, anche Inglese e Grassi sono due giocatori importanti. Gervinho porterà grandissimo entusiasmo, ma bisognerà vederlo sul campo: è un giocatore che o fa bene o fa male. Se arriva a Parma con le idee giuste allora sì, sarà un grandissimo acquisto. Non vedo quest'anno squadre materasso, anche le neo promosse sono salite con entusiasmo e renderanno il campionato ancora più interessante".

Sul Napoli:

"Se ci si sofferma sugli acquisti, non si pensa che in panchina ci sia un tecnico come Ancelotti. Quando lo hanno preso ho subito pensato che il Napoli potesse rimanere la principale antagonista della Juventus. Se si vuole stare in vetta, ai livelli dei bianconeri, dell'Inter e della Roma, bisognerebbe avere qualcosa in più. Oltre a Mertens davanti c'è Milik che è un'incognita e Verdi che non può inventarsi come prima punta, è un ruolo che non ha mai coperto".