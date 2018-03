RMC SPORT - Beretta: "Finalmente dei giovani in Nazionale"

© foto di Federico De Luca

L'allenatore Mario Beretta ha parlato ai media presenti a margine della Panchina d'Oro. Queste le dichiarazioni raccolte da RMC SPORT: "Che si può dire di Allegri se non bene? Lo stesso per Semplici: premi meritati. Fiorentina in Europa? Può farcela, ha una squadra giovane ed un tecnico preparato. C'è stata poi la vicenda di Astori anche se parlando di calcio abbia le possibilità di raggiungere l'Europa League. Sarà una battaglia fino in fondo. Chiesa in Nazionale? Finalmente com'è giusto che sia si provano ad inserire ragazzi giovani. Mi sembra il momento opportuno. Chiesa sta dimostrando di essere un giocatore di livello e può ambire ad un posto".