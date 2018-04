RMC SPORT - Bergonzi: "Napoli-Chievo, impossibile il Var su Mertens"

© foto di Federico Gaetano

L'ex arbitro Mauro Bergonzi, in diretta su RMC Sport, ha risposto alle domande degli ascoltatori sui recenti episodi arbitrali:

Sugli errori arbitrali in Champions di una settimana fa...

"Il rigore di Pellegrini contro il Barcellona è impossibile da vedere a occhio nudo. Con il Var sarebbe stato più semplice vedere che il tocco è dentro l'area. L'espulsione di Dybala? Il primo giallo è giusto, è per simulazione. Ma il secondo è eccessivo e rigoroso, Dybala non sa di avere l'avversario vicino, alza la gamba solo per controllare la palla. L'arbitro nella gara tra Juventus e Real non ha inciso, passa in terzo-quarto piano la sua conduzione dopo il gesto in rovesciata di Ronaldo, l'essenza del calcio".

Quando deve essere usato il Var?

"Il Var nasce per eliminare quegli errori storici, cose evidenti ed eclatanti. Solo per questo deve intervenire, non per altre situazioni dubbie".

Era rigore su Mertens in Napoli-Chievo?

"No, Mertens riceve una carezza. Manganiello, un arbitro bravo ma poco esperto, aveva la visuale coperta da due giocatori del Chievo e ha presunto che fosse fallo. Il Var non poteva intervenire perchè il contatto tra i due giocatori c'è stato e il Var non può decidere sull'entità del tocco".