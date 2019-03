RMC SPORT - Bergonzi: "Napoli-Juve, perfetti arbitro e VAR"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà per parlare degli arbitraggi dell’ultimo turno di A.

Sugli arbitraggi

"Lazio-Roma benissimo, anche grazie alla correttezza dei giocatori. Episodi controversi non ce ne sono stati. Calcio di rigore per la Lazio giusto, c’è il contatto tra Fazio e Correa, visto da Mazzoleni senza il Var. Andava espulso Fazio? No perché è un tentativo di colpire il pallone. Giusta l’amonizione. Guida bene in Atalanta-Fiorentina, visto Spal-Sampdoria, c’è l’episodio dell’1-2 annullato alla Spal, roba da ingegneri della Var. Petagna con la spalla è fuorigioco".

Sul rigore in favore del Napoli

"Fallo di mani volontario da meno di un metro non è rigore. Ma tutti questi falli dal prossimo campionato saranno valutati solo con la distanza. Non esisterà più volontarietà o meno. Il prossimo anno sarà un rigore corretto. Basta che ora ci sia una condotta univoca. Perfetti arbitro e Var".

Sull’espulsione di Pjanic

"Azione potenzialmente pericolosa, braccio che impatta il pallone, decisione giusta quella del secondo giallo".

Sull’espulsione di Meret

"Rocchi ha fatto bene. Live è sempre rosso, non ho visto un’immagine dove c’è la certezza che non venga toccato Ronaldo. Rocchi ha preso una decisione, Meret vuole prendere il pallone ma con il piede così alto non è un intervento che può essere approvato. Basta già solamente la prova che voglia intervenire così che l’arbitro fischia il fallo".