RMC SPORT - Bergonzi: "Var Cagliari-Lazio, Guida meriterebbe uno stop"

© foto di Federico Gaetano

A ‘Maracanà’, durante il pomeriggio di RMC Sport è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi per parlare degli ultimi discussi episodi non valutati dalla Var. In particolare nel mirino gli errori durante Cagliari-Lazio. “Altro che complotto, è incapacità. Guida ha diretto male, non solo per i due episodi ma anche per altri durante la partita. Non una prestazione da arbitro internazionale e meriterebbe un po’ di riposo”.

Poi l’ex fischietto analizza i due casi in particolare: “Due pesi e due misure. Sull’1-0 due rigori nella stessa azione. Ceppitelli e Barella colpiscono Immobile. L’arbitro dice di aver visto e non utilizza il Var. O non è un chiaro errore o l’arbitro ha detto di aver visto bene. E invece è un rigore netto. Sul rigore del Cagliari l’errore grave è che a tre metri da lui non riesce a prendere la decisione, quando invece è chiara. Arbitro in confusione e non in forma, per questo meriterebbe di essere fermato per un po’”.