RMC SPORT - Berthold: "Roma verso la rimonta. Polemiche tipiche dell'Italia"

Thomas Berthold, ex giocatore della Roma, è intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport per commentare la gara di domani contro il Liverpool:

Ce la farà la Roma?

"Ci vuole un'altra notte magica. Se la Roma segnerà un gol nei primi 20', tutto diventa possibile. Il Liverpool ha tre attaccanti pericolosi, ma i giallorossi hanno fermato già Messi con il suo Barcellona. Dunque servirà essere compatti dietro e concreti davanti, dato che la difesa inglese non è proprio impenetrabile".

Quante energie porta via questa partita?

"La Roma ha meno esperienza rispetto agli altri top club, che sono sempre abituati a lottare fino alla fine su più fronti. Ci vuole anche uno staff tecnico all'altezza, in grado di preparare al meglio le varie fasi di una stagione così lunga".

Dzeko farà la differenza?

"Dzeko sa come si affrontano queste partite in campo internazionale. Lo ha già dimostrato. Per la Roma però saranno importanti anche i due esterni d'attacco, dovranno fare la differenza contro la difesa del Liverpool, il loro punto debole".

Di Francesco è stato criticato per le scelte dell'andata...

"Alla fine è sempre facile criticare. Contro squadre come il Liverpool però è importante non lasciare troppo spazio agli avversari. Sono sicuro che domani Di Francesco non farà l'errore commesso all'andata".

Sulle polemiche post Inter-Juventus:

"Mi fanno ridere. La Juventus ha una grande organizzazione e contro l'Inter ha vinto rimontando negli ultimi minuti: anche questa è una qualità tipica di una grande squadra. I giocatori bianconeri sono abituati a lottare fino alla fine. Non capisco queste polemiche, che fanno parte della cultura italiana".