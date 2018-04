RMC SPORT - Berti: "Napoli sta bene ma Juve abituata a grandi pressioni"

Gianluca Berti, ex portiere oggi direttore generale della Carrarese, ha parlato così a RMC Sport Live Show: "Adesso sta meglio il Napoli ma non dimentichiamoci che la Juventus è abituata ad avere grosse pressioni. Sarà una bella sfida fino al termine del campionato".

Guardando il calendario prima Inter-Jvuentus poi Fiorentina-Napoli. Come vedi queste due gare?

"La Fiorentina vorrà dimostrare a tutti che le sette vittorie di fila non sono state un caso. E' una partita difficilissima per i viola. Riscatteresti Sportiello? E' un portiere giovane ed è normale che possa avere alti e bassi. Per me ha fatto delle cose importanti in questa stagione".

Buffon sembra intenzionato a ritirarsi a fine stagione. Che ne pensi?

"E' un personaggio importante che vorrà chiudere la carriera da protagonista. Se continuerà un altro anno vorrà farlo da protagonista e dovrà essere la Juventus a decidere".

Quale futuro per Donnarumma?

"Per me farebbe bene a rimanere al Milan ma di fronte ad una super offerta è normale cedere".