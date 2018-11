RMC SPORT - Bertoni: "Fiorentina-Juve, viola devono avere fiducia"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, grande ex viola ospite della Hall of Fame della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di RMC Sport.

"Essere qui alla Hall of Fame per me è un orgoglio. Ho dato tanto per la squadra e così ha fatto lei con me, così come i tifosi. La Fiorentina è stato uno degli amori della mia vita calcistica, così come Napoli o Siviglia. Sono nervoso e ansioso come se fosse la prima partita a Firenze".

I suoi ricordi

"Tanti belli e uno triste: quando abbiamo perso lo scudetto a Cagliari. Piansi tanto perché ho perso l'opportunità di vincere lo scudetto in Italia con la maglia viola. Mi ricordo che i fiorentini dicevano sempre: 'Meglio secondi che ladri'. Io dico meglio ladri che secondi".

Su Fiorentina-Juve

"I ragazzi devono avere fiducia in se stessi. Quelli bianconeri sono pur sempre uomini. Al Franchi in più ci sarà il pubblico: sarà o matar o morir".

Su Boca-River

"Se non possiamo fare neanche una partita di calcio, andiamo via tutti noi in Argentina, perché non è possibile che non ci si faccia. Quello che è successo è una vergogna mondiale".

Su Simeone

"E' un gran goleador, ha bisogno che gli arrivino palloni puliti. E' difficile giocare così. Deve fare tanti gol perché ha tutte le qualità per farlo: bisogna sostenerlo".

Su Pezzella

"Si è dovuto mettere la squadra sulle spalle. Io dissi subito di prenderlo. Non è all'altezza di Passarella ma avrà grande futuro a Firenze. Così come lo avrà anche in Nazionale".