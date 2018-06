RMC SPORT - Bia: "Lazio, Milinkovic Savic potrebbe rimanere"

© foto di Image Sport

Le parole dell'agente Giovanni Bia, intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport:

Milinkovic andrà via?

"Secondo me no, la Lazio ha voglia di costruire qualcosa di importante. Ho sentito Tare questa mattina per altre situazioni e ho avuto la sensazione che Lotito voglia portare la squadra in Champions. Certo è che se arriverà un'offerta irrinunciabile, sarà difficile trattenerlo. L'importante poi sarà non sbagliare i 4-5 acquisti che verranno fatti".

Ha sentito Tare per il difensore Ferrari?

"No, credo che sia interessato a profili diversi".

Cigarini resterà a Cagliari?

"Per il momento sì, ha ancora un contratto da rispettare. Il mercato però è sempre in evoluzione, ma al 90% rimarrà al Cagliari. Dessena sta vivendo la stessa situazione, è una vita che si trova a Cagliari e non ha motivo per andare via. Quest'anno ha giocato poco per colpo di un brutto infortunio, ma il prossimo anno tornerà ai suoi altissimi livelli".