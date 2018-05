RMC SPORT - Biaggi: "Marquez duro? Ci sta. Roma-Juve per vincere"

© foto di Marc Marquez

Max Biaggi, ex campione di MotoGp, ha rilasciato la seguente intervista in esclusiva ai microfoni di RMC Sport:

Impossibile non parlare del Motomondiale, con Marc Marquez che sta dominando questo inizio di stagione nella classe regina:

“Inizio un po’ strano, a Jerez due che possono lottare per il titolo come Pedrosa e Dovizioso hanno chiuso con zero punti per colpa di quell’incidente che ha coinvolto anche Lorenzo. Marquez sembra essere partito davvero forte. Le polemiche con Rossi? Tutto fa brodo, è divertente, diventa un campionato più movimentato. È vero che ci sono state incomprensioni e gioco duro, ma negli anni passati è successo un po’ a tutti. La reazione di Rossi? Ci sta ma ora è già passato, il meglio deve ancora venire”.

Poi un commento su un suo grande amico, Jorge Lorenzo, che in Ducati sta attraversando un momento delicato:

“Bella gara a Jerez, ma finita male. Le difficoltà sono evidenti ma lui ha la velocità nel sangue, un peccato non vederlo lì davanti. Con una moto alla sua altezza, con le sue caratteristiche, puo’ far bene. E’ in difficoltà ma ci sta. Spero si riprenda”.



Sul cammino in Champions della Roma:

“Bello finchè è durato. Abbiamo tifato un po’ tutti in Champions la Roma, l'ultima squadra italiana in corsa in una competizione europea. Con il Barcellona non me l’aspettavo, ha fatto una partita eccezionale: tutti gli amici spagnoli mi hanno odiato per questo”.

Infine un commento su Roma-Juventus. Con un punto entrambe festeggerebbero Champions e Scudetto:

“Sono sicuro che giocheranno entrambe per vincere, sono due grandi squadre. La Juventus è il club più titolato e più forte, ma la Roma ci metterà il cuore”.

Sulle polemiche del campionato, in particolare del Napoli…

“Non dici nulla di nuovo, le polemiche ci saranno sempre. Non mi stupisco più di nulla, il calcio è uno sport così colorato”.