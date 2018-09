RMC SPORT - Bianchi: "Inter da primi posti, ma in mezzo manca qualità"

© foto di Federico De Luca

“L’Inter ha fatto un’ottima campagna acquisti. Modric sarebbe stato il massimo per dare un ulteriore apporto di qualità, ma tutto sommato la squadra è da prime posizioni, oltre che competitiva per la Champions. La Juventus resta ovviamente favorita per lo scudetto”. Comincia così l’intervento di Alessandro Bianchi a ‘Inter Line’, monotematica nerazzurra in onda su RMC Sport Network.

Quali sono secondo te i punti di forza e di debolezza?

“C’è stato qualche problema iniziale con Handanovic, ma in generale la difesa è la risposta più positiva. Davanti poi ci sono molte alternative, tutte di qualità. Il centrocampo, invece, potrebbe risultare incompleto quanto a qualità. Brozovic non è proprio un regista, anche se nel finale dell’anno scorso ha svoltato”.

Visto il girone, sei più eccitato o spaventato dal ritorno in Champions League?

“Direi la prima. Dopo tutti questi anni di assenza non può mancare la voglia di misurarsi con i top club europei. Il gruppo è veramente tosto e difficile da superare, ma nulla nel calcio è scontato. Già la prima con il Tottenham può risultare molto importante”.

