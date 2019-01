RMC SPORT - Birindelli: "Higuain via dal Milan, spazio a Morata"

L'ex calciatore della Juventus Alessandro Birindelli è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Higuain nervoso.

Chi è all'interno del Milan sa sicuramente lo stato d'animo di Higuain. Il fatto segnare poco sicuramente lo condiziona, lui vive per il gol: non accadendo, tutte le voci naturalmente innervosiscono il ragazzo. Ma basta una scintilla, un gol, una prestazione importante per riportare tutto alla normalità.

Douglas Costa o Bernardeschi?

Sono entrambi giocatori importanti, che possono cambiare la partita. Hanno delle grandi qualità tecniche: Douglas Costa ti può spaccare la partita in due. Allegri secondo me deciderà all'ultimo momento chi scegliere tra i due. Le partite secche sono sempre molti difficili, è sempre complicato trovare equilibrio: il risultato è aperto a tutto.

Ramsey a gennaio? Chi dovrebbe uscire dalla lista Champions?

Pjanic è fondamentale per la Juventus. Bentancour è in un grande momento, e la Juventus ci sta puntando molto: il ragazzo sta facendo vedere di meritare la maglia. Potrei togliere Khedira per una questione atletica, o Emre Can che ancora non sta dando il massimo. Credo che alla fine Ramsey arriverà a giugno, e ogni discorso sarà rinviato alla prossima stagione.

Ultima partita di Higuain al Milan? Piatek o Morata ai rossonero?

La mia sensazione è che lui andrà via: tutto porta al Chelsea. Con chi stotituirlo? Morata ha più esperienza e quel carisma utile a sostituire l'argentino. Piatek ha grande potenzialità, ma nell'immediato serve Morata.

Pronostico della Supercoppa?

La Juventus è favorita, ma nella partita secca sarà più complicata. I bianconeri hanno in mano il destino di questa Supercoppa: con la qualità che hanno possono decidere il risultato. Ronaldo? Quando lo affronti pesa la sua presenza,.