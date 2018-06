RMC SPORT - Bonansea (Italia): "Siamo al Mondiale, ancora non ci credo"

Fonte: dal nostro inviato Tommaso Maschio

Barbara Bonansea, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfono della stampa presente al Franchi di Firenze dopo il successo sul Portogallo che ha riconsegnato alle azzurre la qualificazione al prossimo Campionato del Mondo: "Non mi sembra ancora vero che abbiamo centrato la qualificazione. La squadra ha fatto una grande partita e il mio gol mi ha fatto davvero capire che eravamo al Mondiale. E' un motivo d'orgoglio per noi essere al Mondiale ma sono dispiaciuta invece per i ragazzi che non ce l'hanno fatta. Abbiamo dimostrato con il gruppo e l'umiltà si può fare tutto".