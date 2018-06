RMC SPORT - Bonansea: "Juventus Women, gruppo l'arma in più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A intervenire a 'Maracanà', nel pomeriggio di RMC SPORT, Barbara Bonansea, giocatrice della Juventus Women, squadra fresca del titolo italiano.

Sulla partita scudetto

"Primo pensiero è una foto dell'ultimo gol, con tutte noi che ci siamo abbracciate. Fondamentale in questa stagione è stato il gruppo. Milena Bertolini? Lei ci allenava a Brescia e sapeva che le ragazze delle Nazionale erano forti. E’ stata fondamentale l’unione del gruppo e lei ha lavorato molto su questo".

Prossima stagione ancor più importante

"Sarà stagione lunga e difficile con Champions e Mondiale. Voglio ripetermi con la Juve, anche se so che sarà dura, poi con la Nazionale per migliorare ancor di più in vista del Mondiale".

Sulla finale con il Brescia

"E’ stata un’annata lunghissima e faticosa. Una finale che ha avuto un sapore particolare per me, che ho giocato nel Brescia".

Ti aspetti di ritrovare qualche compagna di Nazionale anche alla Juve?

"Credo che diverse mie compagne potrebbero starci nella Juventus, di sicuramente farebbero comodo".

Su Rita Guarino

"La conoscevo già prima, come allenatrice mi ha aperto un mondo sull’attacco. Ho imparato molto e ho riscoperto il mio atteggiamento di attaccante".

Sul movimento calcistico femminile

"La strada intrapresa è quella buona. Avere delle giovanili è ottimo, bisogna migliorare dal punto di vista mediatico ma siamo sulla buona strada. Juve, Fiorentina e Brescia, tanti allenamenti rispetto agli anni scorsi e quindi il livello si è alzato. Si sente la vicinanza poi della Federazione".