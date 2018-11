RMC SPORT - Bonetti: "Pogba non giocherebbe in questa Juventus"

Dario Bonetti, ex giocatore, nel Live Show di RMC Sport ha parlato di Roma e Juventus, sue ex squadre.

Sulla Roma

"Stanno facendo molto bene, hanno investito su giovani molto interessanti che hanno qualità, ne sentiremo parlare in futuro".

Su Di Francesco

"Roma è un ambiente passionale ed è difficile mantenere l’equilibrio. Sono molto portati ad esaltarsi o a deprimersi. Di Francesco, cosa chiedergli di più? Quest’anno è ripartito da zero".

Sul gol di Ronaldo

"Da goderselo, gol strepitoso con una coordinazione che pochi hanno. Si è rivisto quel Bonucci che sa fare lanci per gli attaccanti".

Sulla Juventus

"Giocata una partita consapevole, soprattutto che poteva sbloccarla in qualsiasi momento. Lo United lascia un po’ perplessi, non puoi aspettare sempre, perché poi rischi di perdere. Bentancur è cresciuto molto, anche Dybala ha fatto vedere diversi colpi. Chiellini poi è un gigante in difesa".

Su Mourinho

"L’esperienza è maggiore, bisogna vedere se ha ancora la lucidità dei primi tempi. Tutte le grandi comunque si stanno ricostruendo. All’Inter aveva tutt’altra squadra, di fenomeni. A Manchester un po’ di responsabilità ce l’ha, perché l’ha costruita lui. Qualche errore l’ha commesso anche lui".

Su Pogba

"Non giocherebbe di sicuro titolare, soprattutto come atteggiamento. E’ lontano parente di quello visto alla Juve. Sembra abulico, sia in fase offensiva che difensiva".

Sull’Inter

"Speriamo che l’anti-Juve siano più di una. Il Napoli arriverà fino in fondo, l’Inter è ancora da vedere, anche se ultimamente ha fatto grandi partite. Vedremo a fine girone d’andata".