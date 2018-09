RMC SPORT - Boni: "Samp, ora la continuità. Roma costruita per il futuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Loris Boni, ex giocatore della Sampdoria e della Roma, a RMC Sport Live Show parla di diversi argomenti, a partire dalla creazione di una maglietta basata su una sua figurina degli anni 70, che poi verrà messa all’asta per aiutare le famiglie colpite dalla tragedia del ponte Morandi di Genova. "E’ stata fatta da un tifoso romanista che ha voluto disegnare questa maglia. Quando l’ho visto ho pensato subito che potesse risultare utile per la città di Genova e aiutare queste persone che hanno subito questo dramma. Ho giocato con altre squadre ma sono rimasto legato alla città di Genova e per questo ci metto la faccia e porterò direttamente al sindaco il ricavato della vendita di questa maglia. Contento che l’iniziativa abbia successo e coinvolga anche chi non è tifoso della Samp".

Sull’inizio di campionato della Sampdoria

"E’ partita con un passo falso, poi si è ritrovata con il Napoli. Una prestazione ottima, collettivamente parlando. Queste prestazioni ti danno la reale dimensione di cosa potrebbe fare. Spero che la Samp trovi la giusta dimensione, per fare un campionato oltre la tranquillità, che vuol dire dare fastidio alle squadre lì davanti. E’ stato creato un buon gruppo, ora serve dare continuità e concretezza al progetto".

Sulla Roma

"Il problema è la frenesia dell’ambiente. Ha fatto acquisti giovani, oltre a Pastore, è una squadra costruita per il futuro. C’è la fretta di volere tutto, devono venire certi risultati ma l’importante è che non ci si demoralizzi per certi risultati. Pastore deve entrare in condizione per far bene".

Sulla Nazionale

"Mancini, anche se faticosamente, deve trovare il gruppo su cui insistere a lavorare. Problema del gol? Perché non provare il 4-3-1-2, forse daremmo più profondità e daremmo i presupposti per creare di più azioni d'attacco. Non diamo la possibilità ad attaccanti come Immobile, Belotti e Balotelli di poter usufruire di palle giocabili. Balotelli? Lo avrei convocato per farlo allenare e rimanere nel gruppo ma non per giocare. Se non è in condizione, non gioca, e fa gruppo".