RMC SPORT - Bonucci: "L'obiettivo è vincere, possibilmente in Europa"

Leonardo Bonucci, dopo la vittoria della Juve in Champions League, ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport Live Show: “E’ un grande momento per noi. Stiamo interpretando alla grande questo inizio di stagione. E’ cambiato il nostro approccio alle partite. Questa settimana è importante perché sono state due vittorie fondamentali per reinserirmi in un ambiente che per me è tornato ad essere casa. Obiettivo? Tornare a vincere con la Juve, possibilmente in Europa. Spero un giorno di risentire i cori per me. Marotta? Posso solo ringraziarlo perché mi ha voluto fortemente alla Juve e ci sono arrivato giovanissimo”.