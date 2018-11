RMC SPORT - Bosco: "Benatia non convince. Barella? Il problema è il costo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'opinionista di RMC Sport, Andrea Bosco, ha commentato così in diretta la vittoria della Juventus contro il Cagliari per 3-1: "Le giocate individuali hanno fatto la differenza oggi. Nonostante il 3-1 il Cagliari è rimasto vivo fino alla fine, ha messo in difficoltà la Juventus e Allegri, da vecchio saggio, ha fatto sostituzioni conservatrici: ha messo dentro Alex Sandro e Barzagli".

Un commento su Benatia?

"Sospendo il giudizio. A mio parere doveva essere ceduto in estate, poi non ci sono state più le condizioni per venderlo: se ne riparlerà il prossimo giugno. Al netto degli episodi, che possono capitare, non mi convince e non mi soddisfa".

Barella è un giocatore da Juventus?

"Certo, potrebbe giocare nella Juventus, nel Napoli, nel Real Madrid e in ogni big. È cresciuto in maniera esponenziale, ha corsa, grinta e doti tecniche. Farebbe la fortuna di ogni allenatore. Il problema è la cifra mostruosa che il Cagliari potrebbe chiedere".