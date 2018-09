RMC SPORT - Bosco: "Dybala non ha giocato nel suo ruolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In diretta su RMC Sport, il giornalista Andrea Bosco ha commentato così la vittoria della Juventus contro il Napoli per 3-1: "L'espulsione di Mario Rui ha sicuramente facilitato il lavoro della Juventus. Ronaldo ha giocato una grande partita. Se continua così farà vincere la classifica marcatori a Mandzukic. Tutti i difensori vanno a marcare il porghese, lasciando di conseguenza più liberi i suoi compagni".

Dybala?

"Mi è piaciuto per come ha interpretato la partita, nonostante abbia giocato in un ruolo non suo".

Sulla rosa bianconera:

"In Europa poche squadre posso vantare una rosa di qualità e di spessore come quella della Juventus. La forza della squadra rende da una parte facile il lavoro al tecnico, ma dall'altra lo rende anche difficile. Gestire una panchina così non è semplice, tutti vogliono giocare ma Allegri sta mandando messaggi intelligenti. Oggi ha fatto giocare Dybala, che se alla prossima andrà in panchina non farà storie".

Su Bernardeschi:

"Sta in una condizione incredibile. Può fare la mezz'ala e credo che prima o poi lo vedremo lì, Allegri lo metterà in quella posizione".

Martedì contro lo Young Boys non ci sarà Ronaldo...

"Senza di lui davanti giocheranno Dybala, Mandzukic e Bernardeschi. Credo vincerà la Juventus e se la partita lo permetterà, Allegri darà spazio anche a Kean".