RMC SPORT - Bosco: "Juve, all'Old Trafford vittoria del gruppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In diretta durante RMC Sport Live Show, il giornalista Andrea Bosco ha commentato così la vittoria della Juventus contro il Manchester United.

Sulla partita

"Primo tempo meraviglioso, meritava almeno un altro gol. Secondo con qualche sofferenza, vedi il palo di Pogba. Certamente si è fatta sentire la forza dello United nel finale, ma è stata la serata di Dybala, che gioca partita perfetta da falso nueve. E’ mancato solo il gol dell’ex Ronaldo. La partita ha confermato la solidità della Juventus, soprattutto in difesa. La Juve si è ripresa dal mezzo passo falso col Genoa. Va premiata tutta la squadra per la prestazione. Vincere su quel campo non era facile".

Su Dybala

"Non era finito in secondo piano, stasera ha dimostrato che da attaccante è un’altra cosa rispetto a quando fa il rifinitore".

Su Douglas Costa

"Deve recuperare la migliroe condizione, ma è confortante che in assenza di Kedhira ed Emre Can che sia in crescita Bentancur. Pogba a gennaio? L'operazione è difficilissima dal punto di vista finanziario ma lui tornerebbe volentieri a Torino".