RMC SPORT - Bosco: "Ora questa Juve fa paura in Europa"

Per parlare di Juventus-Atletico Madrid è intervenuto a RMC Sport Live Show Andrea Bosco. Ecco le sue parole:

Sulla partita

"Dedicata a chi diceva che CR7 ne aveva fatti pochi, a Florentino Perez e a chi diceva che CR7 fosse stato un investimento troppo oneroso. E poi a tutti i gufi. Onore al grande cuore di questa squadra. Ronaldo ha fatto i gol, è stato determinante. Ma che partita hanno fatto gli altri, a partire da Bernardeschi? Tutta la squadra ha giocato in una maniera encomiabile. E’ una grande soddisfazione anche per Allegri. Se questa squadra corre, ha una qualità superiore alle altre e se la gioca con tutti. Ora questa Juve fa paura in Europa. Oggi era la data della nascita dell’Avvocato Agnelli. Spero che abbiano giocato anche per lui. Anche se dovesse vincere la Champions, forse Allegri ridiscuterà comunque la sua posizione. Ora la Juve deve pensare solo a chiudere bene il campionato e sperare che il sorteggio in Champions l’assista. Bernardeschi è un giocatore importante per il futuro della Juve e per la Nazionale".