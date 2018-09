RMC SPORT - Bosco: "Preoccupato per la Juve. Allegri ha capito poco CR7"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'opinionista ed editorialista di TuttoJuve.com, Andrea Bosco , ha commentato la vittoria della squadra bianconera in casa del Parma per 2-1: su RMC Sport durante il 'Live Show':

"Se fossi un tifoso della Juventus, sarei contento per i tre punti, tollerante, perchè siamo all'inizio della stagione, e preoccupato, perchè in due partite su tre i bianconeri sono andati in vantaggio subito per poi farsi rimontare. Inoltre anche la fase difensiva in generale dovrebbe far preoccupare l'ambiente, Allegri avrà tanto lavoro da fare. Se il Parma, una squadra neopromossa, ti infila 3-4 volte qualcosa non va, non bisogna nascondere la testa".

Ronaldo ancora a zero gol...

"Non ne farei un'ossessione. Mi sembra che sia la Juventus che Allegri abbiano capito poco di Ronaldo, che ha difficoltà ad adattarsi ad un calcio tattico come quello italiano. Poi ci sta che un giocatore atteso come lui possa rimandere l'appuntamento con il gol. Sono sicuro che tornerà a segnare come sempre".