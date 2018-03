RMC SPORT - Bovo: "Roma grande squadra. Torino può lottare per EL"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A 'Maracanà', durante il pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto Cesare Bovo, ex di Roma e Torino ,che scenderanno in campo questa sera per il turno di campionato. Con lui però si è parlato anche delle italiane in Coppa e non solo.

Sui risultati delle italiane in Europa League

"Il Milan ha sulla carta meno possibilità di passare, rispetto alla Lazio, che può fare risultato fuori casa. Ma nel calcio nulla è già scritto".

Su Roma-Torino, di fronte Di Francesco e Mazzarri. Il primo arriva dalla vittoria con il Napoli, mentre l’altro dal derby in poi non sembra non avere una squadra così solida

"La Roma ha avuto qualche passo falso ma ha dimostrato di essere squadra forte ma non continua. Ha un’identità precisa, la mano dell’allenatore si vede. La dimostrazione è anche il risultato di Napoli, fargli 4 gol non è facile. Manca l’equilibrio e la continuità che hanno ora Juve e Napoli. Il Torino è ottima squadra, magari si credeva di lottare per posizioni diverse. Qualche risultato non è arrivato e ha creato malumore, ma ripeto, è una squadra che può lottare per l’Europa".

Meglio Sarri o Allegri?

"Preferirne uno è difficile. Sono l’opposto, Sarri fa giocar bene la sua squadra, mentre Allegri è bravo gestore e capace di leggere le partite in corso, vedi quella con il Tottenham. Entrambi molto bravi e validi".

Barzagli dice ‘meglio il risultato che il gioco’. Giusto così?

"Secondo me si vince giocando bene e alla lunga conta questo".