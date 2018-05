RMC SPORT - Brachino: "Diritti tv, Mediaset c'è. Ancelotti farà grande Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un peccato che non ci sia la nostra Nazionale, l’impegno globale di Mediaset è importante per questa manifestazione. Peccato non ci sia l’Italia non per questione di ascolti ma per una questione di cuore". Così Claudio Brachino, direttore di Sportmediaset, intervenuto ai microfoni di RMC SPORT durante 'Maracanà'.

Sull’Italia di ieri sera

"Il lavoro in Nazionale è il più difficile. Balotelli? Nonostante il Mondiale del 2014, sono sempre stato un suo fan. Ci vogliono società che inquadrino certi giocatori, lo abbiamo perso per un po’ come giocatore. Penso sia giusto riportarlo in Nazionale. Comunque il lavoro sulla Nazionale è ancora molto lungo. Si deve lavorare sui giovani e le amichevoli valgono poco. Mancini sono sicuro però che farà un bel lavoro. Peggio di quanto fatto prima sembra difficile. A Milano con la Svezia fu malinconico. Incredibile non riuscire a fare un gol alla Svezia. No a un processo a Ventura, ma Mancini impari da quanto visto prima. Ad esempio Insigne, che non è stato utilizzato dal precedente ct. Bisognerà poi trovare un sostituto di Bonucci. Si dovrà lavorare molto difesa e non fare l’errore di Ventura, che si è fatto fare la formazione dai senatori".

Su De Laurentiis e il colpo Ancelotti

"Che Ancelotti non andasse in Nazionale lo si era capito, che andasse al Napoli così in fretta neanche. E’ un grandissimo tecnico, torna finalmente in Italia e farà sicuramente grande il Napoli. L’era Sarri è finita con il ko di Fiorentina, un’avventura che si è chiusa malinconicamente. Ha fatto un grande calcio, ma aveva dei limiti. Il campionato per esempio poteva vincerlo. Se c’era un campionato in cui la Juventus era aggredibile era questo, per diversi motivi. Il Napoli a primavera è arrivato stanco, come sempre. Serve una rosa lunga e se Ancelotti l’avrà potrà lottare per lo scudetto".

Un ricordo della tragedia dell’Heysel

"Ci insegna che la tragedia nel calcio è sempre in agguato. Facciamo a far finta che certe cose non esistano, e invece è un male. E’ giusto far vedere certe immagini, per imparare a evitarle".

Higuain al Chelsea e Juventus su Icardi?

"Tutto è possibile, nonostante la rivalità. La Juve ha la possibilità di farlo. Certo Higuain va sistemato. Quest’anno non è stato decisivo in campo internazionale, per questo la Juve cercherà di rinforzare l’attacco. Se non arriva Morata, magari Icardi. E l’Inter però come ripartirebbe? Comunque Higuain all’Inter non lo vedrei male. E’ stata un’annata strana quella dell’Inter, prima bene, poi la crisi e infine la ripresa. A Roma Spalletti se l’è presa con Totti, qui con la società. Non so quanto vorrà investire l’Inter".

Sui diritti tv

"Mediaset non è tagliata fuori dalla corsa. Mi sembra che la partita si sia riaperta. Grande protagonista Sky, ma Mediaset si può riposizionare. Non riesco ad immaginare un'azienda senza lo sport".