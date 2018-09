RMC SPORT - Breda: "Grandi Verona e Benevento. Perugia poco concreto"

© foto di Federico Gaetano

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex tecnico di Perugia e Latina Roberto Breda ha analizzato le principali tematiche del Campionato di Serie B. Queste le sue parole:



Mister, Verona in vetta. Ottima prova dei gialloblu...

“Verona e Benevento stanno trovando grande continuità. La Serie B è un campionato tosto, difficile, ma i segnali che arrivano da queste due squadre sono davvero importanti”.

Cittadella sconfitto ma positivo, ieri non meritava di perdere...

“Ha perso ma ha schiacciato spesso gli avversari. Il Cittadella lavora in maniera ottimale a livello societario, vuole recitare un ruolo da protagonista e sono certo che si riprenderà. Questo avvalora ancora di più la prova del Benevento, che oltretutto ha vinto schierando e sfruttando tante seconde linee”.



Come vede la situazione delicata del Venezia? Colpa del cambio di allenatore?

“Lo scorso anno il Venezia ha fatto un campionato al di sopra delle proprie possibilità, è stato un percorso che mi ha ricordato molto quello del mio Latina quando raggiungemmo la finale playoff. Occorre resettare e ripartire, scrollandosi di dosso gli strascichi della scorsa annata. La qualità del campionato è altissima e il tempo è poco, ma i veneziani devono scuotersi e hanno le carte in regola per farlo”.

Due sconfitte consecutive quanto possono turbare un ambiente come quello del Perugia?

“E' un ambiente, quello perugino, che da sempre pretende molto. La rosa è cambiata molto ma è ottimamente attrezzata. Non bastano tuttavia i nomi, il gruppo deve trasformarsi rapidamente in una squadra. Il tempo per recuperare c'è, vediamo cosa succederà nelle prossime settimane”.

Un allenatore a rischio come si pone con i propri giocatori? Cosa può far scattare Nesta nel suo Perugia?

“La priorità è trovare alla svelta delle soluzioni, è ovvio che qualcosa va modificato alla svelta. Le difficoltà si sentono indubbiamente, occorre restare concentrati e procedere per tentativi finchè non viene fuori la quadratura giusta. Personalmente amo concentrarmi sul concreto: i giocatori in campo devono capire cosa devono fare”.

Progetti per il futuro?

“Al momento non c'è nulla, sono concentrato sul campionato e sulle varie rose, in attesa di una chiamata in corsa”.