RMC SPORT - Brio: "Juve, Benatia non doveva partire a gennaio"

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto un altro ex bianconero come Sergio Brio. Con lui si è parlato di Juve e non solo.

Sulla lotta Champions

"Troppo presto per dirlo, c’è un’ammucchiata. Di certe ci sono Juve e Napoli, le altre se la giocano. E andrà testata l’Inter, che è a rischio".

Su Sassuolo-Juve

"Gioca benissimo il Sassuolo e sarà partita difficile. Subisce tanti gol ma ne fa anche tanti. Non è una passeggiata per la Juve. E’ più forte, ma ha anche il problema in difesa. Questa squadra sta prendendo troppi gol ed è un problema anche sul mercato. Benatia? Non può andare vi aa gennaio, a ridosso di Madrid. Doveva tenerlo e mandare via a giugno. Gli interesse personali vengono dopo quelli della società, che punta a certio obiettivi".

Su Douglas Costa

"Un incidente può succedere, poi anche alla festa si può andare. Ma la società non è contenta che stiano a festeggiare in un periodo così delicato".

Su Fiorentina-Napoli

"Il Napoli ha qualcosa in più, ma dipende come affronti queste squadre. La Fiorentina è migliorata con Muriel ma il Napoli è di un’altra categoria".