RMC SPORT - Bruscolotti: "Maradona ha fatto gioire Napoli"

Per festeggiare il compleanno di Diego Armando Maradona, a RMC Sport è intervenuto, durante 'Maracanà', l'ex compagno di squadra al Napoli Giuseppe Bruscolotti.

Sul Pibe de Oro

"Maradona attraverso il calcio ha fatto tante cose per la città di Napoli. In Italia-Argentina è riuscito anche a spaccare il tifo per la nostra nazionale. Ha fatto gioire tanta gente. Ha permesso a un popolo di vivere momenti straordinari: per lui parlano i fatti".

Su un possibile futuro come dirigente del Napoli

"C'è stato un incontro ma non abbiamo mai approfondito il discorso. Ho trascorso la mia vita al Napoli. Se il presidente De Laurentiis mi chiamasse, sarei uno sciocco a non accettare".