RMC SPORT - Bucciantini: "Il Milan giochi per vincere l'Europa League"

Nel corso di RMC Sport Live Show e di Lazio-Apollon, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista: "In Europa League Inzaghi cerca di far crescere anche quei giocatori che giocano meno. Il girone della Lazio è veramente difficile e se l'Apollon è la squadra più facile è tutto dire, visto anche cosa hanno fatto nella passata stagione. Ormai sono abituati a giocare in queste competizioni. La Lazio ha perso un po' di certezze nel finale della stagione scorsa e quest'anno ha avuto un calendario infame visto che ha iniziato con Juventus e Napoli. Io nella Lazio vedo differenza tra titolari e riserve".

Come giudichi Badelj in questa Lazio dove c'è Lucas Leiva?

"Vero è difficile vederli insieme, ma a Firenze Badelj giocò anche con Pizarro a centrocampo e con loro insieme la Fiorentina fece molto bene. Ad oggi il regista della Lazio, quello che fa gioco, è Luis Alberto. Badelj può tornare molto utile alla Lazio anche per sdoppiare la regia di Inzaghi".

Dal Milan che gara ti aspetti?

"Anche Gattuso ha bisogno di dare dei minuti a chi ha giocato meno sino ad ora. Dal Milan mi aspetto che giochi l'Europa League per vincerla come il Chelsea o l'Atletico Madrid. Il Milan deve sentirsi protagonista in questa coppa. Non è la favorita ma deve giocare mirando la finale perché le grandi squadre giocano per vincere le coppe non per allenare i giocatori".