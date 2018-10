RMC SPORT - Bucciantini: "Juve la squadra più completa in Europa"

Nel corso di RMC Sport Live Show è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare della Champions League delle italiane.

Sulla Juventus

"L’Italia si sta ben comportando, tutte vittorie tranne il ko della Roma a Madrid e il pareggio del Napoli con la Stella Rossa. Unica sconfitta era quella preventivabile. E’ la squadra più compiuta in Europa la Juve, sembra non avere punti deboli. Ha pareggiato in campionato la sfida più facile. Ora cominciano ad esserci prove più interessanti. Sarà un crescendo di gioco e di volontà, sia in Italia che in Europa. Il Manchester è una squadra forte fisicamente, non era semplice passare. La Juve non ha mai sofferto la partita del Manchester, mi impressiona la Juve perché vince in una maniera naturale".

Sulla Roma

"Vittoria sul Cska Mosca concede un po’ di fiato a Di Francesco? Sì, ma non credo che vogliano davvero cambiare. Serve unità e continuità. E’ una squadra che è cambiata tantissimo, ha più soluzioni tattiche, non tutte coerenti. E’ penultima per contrasti fatti vinti e persi. La palla viaggia troppo, quindi le distanze in campo diventano ancor più grandi. Molti giocatori così perdono efficacia. C’è qualcosa di incoerente, ma il lavoro migliorerà, ma non è una squadra semplice da mettere in campo. La Roma comunque è viva in Champions. In campionato no, ma può anche diventare diverso se la Juve va via".

Sul Napoli

"Ora sta bene, vive di certezze. E' il suo momento, è tecnicamente forte la squadra di Ancelotti. Il momento dell'impresa è ora, poi le cose potrebbero cambiare".

Sulla Serie B e la decisione del TAR

"Decisione drammatica per i vertici del calcio. E' stato picconato lo stato di diritto. Spero che valga una linea seria, che la nuova Federcalcio cominci con un atto di grande civiltà. Si faccia assemblea straordinaria, si decida chi può andare a giocare e si faccia campionato a 22 squadre".