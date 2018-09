RMC SPORT - Bucciantini: "La Roma ha paura. Chiesa numero uno"

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione perché i brutti momenti prima o poi passano. Il calendario ora offre il Frosinone e la cosa più importante è vincere, cosa che la Roma non fa da un mese e mezzo. Probabilmente con Strootman questa Roma avrebbe meno preso gol. Nell'ultimo anno la Roma ha perso almeno sei titolari".

Fossi in Di Francesco cosa faresti per far quadrare questa squadra?

"Di Francesco è deluso anche dalle scelte che sta facendo. Ha bisogno di certezze anche l'allenatore. Il suo problema in questo momento è la paura della squadra. Mercoledì la Roma non affronterà la Lazio ma se stessa".

Inter-Fiorentina, due squadre che arrivano da buoni risultati. Che partita sarà?

"I viola in trasferta non hanno fatto male mentre l'Inter contro la Sampdoria ha posseduto la partita mentre con il Tottenham aveva riacciuffato la partita e poi trovato la vittoria. L'Inter ha dei problemi nell'attaccare in velocità. L'Inter è a buon punto ed ha ancora tanti margini di crescita. La Fiorentina sa stare bene in campo anche se non c'è più Badelj in mezzo al campo. Chiesa è il numero uno del campionato nel portare il pallone e attaccare. La Fiorentina è una squadra che fa male quando può correre".