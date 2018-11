RMC SPORT - Bucciantini: "Ventura, Chievo non meritava perdite tempo"

Nel corso di RMC Sport Live Show è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare dei maggiori temi di attualità del calcio italiano, a partire da Ventura.

Sul caso dell’ex ct, che ha dato le dimissioni dal Chievo

"Le dimissioni sono un fatto umano e personale. Vanno maneggiate con cura, vuol dire rinunciare qualcosa, in un mondo dove non si rinuncia a nulla. Ma sono rimasto deluso, perché in questo tentativo romantico di invertire il suo destino dopo la delusione in Nazionale, ma anche quello di un club sempre modello negli anni, la sfida era bella. Mi sembrava che potessero entrambi aiutarsi. E invece non è stato così. Andarsene dopo un mese vuol dire aver fatto perdere tempo al tuo datore di lavoro. E’ stata una perdita di tempo che il Chievo non meritava. Per la squadra di tempo ce n’è sempre meno, lui di sicuro dirà che non si meritava di finire così, ma forse doveva mettersi in discussione. Finchè non si rasserena, non riuscirà a scrivere la sua favola finale".

Sui convocati da Mancini in Nazionale

"Mi sta piacendo Mancini come ct, sta cercando calciatori tecnici, di talento. Ha scelto una direzione, forse la più bella e difficile. Abbiamo bisogno che questa squadra torni a piacere e ad appassionare. Questo è un Paese di divisioni, a livello di sport ma non solo, la Nazionale è un’intrusa in questo mondo. Mancini, passando dai giovani e dalla tecnica, sta ridando senso a questa squadra. La curiosità di andare a pescare qualche nome particolare mi piace. Invece di parlare di stage, si torna a parlare di calcio".

Su Insigne

"I gol per la Nazionale devono arrivare anche da lui. Immobile gioca in una squadra molto tecnica, che sa rifinire il lavoro di tutti. L’unico difetto degli interni di centrocampo della Nazionale è che segnano poco e devono imparare a farlo. Insigne deve cominciare sì a segnare in Nazionale, ma devono farlo tutti, da Barella a Jorginho. Deve andare al tiro Verratti, come fa Biraghi, che ha un’interpretazione del ruolo perfetta, con i suoi inserimenti in avanti. Insigne al momento ha una media scarsa in Nazionale, ma in generale i gol deve farli qualcuno. Ma al tiro devono arrivare tutti".