RMC SPORT - Budan: "L'Argentina senza Dybala? Con Messi nessun trofeo"

© foto di Federico De Luca

In diretta su RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex attaccante Igor Budan si è soffermato sulla questione Dybala, scaricato dal ct argentino Sampaoli:

"Sampaoli ha dimostrato di aver coraggio e personalità, non è facile lasciare fuori dai convocati Dybala. Mi piacerebbe sapere però dei motivi più concreti per capire meglio la sua esclusione. Vedremo se i risultati gli daranno ragione, ogni allenatore vive in base a questi".

Messi potrebbe aver indirizzato il ct Sampaoli verso l'esclusione di Dybala?

"Con Messi non hanno vinto nulla, hanno trovato sempre delle difficoltà. Ha sempre provato a dare un'impronta alle convocazione, cercando di abbinare bene i caratteri dello spogliatoio. Conoscendo il carattere di Dybala, non capisco come possa essere un problema per il gruppo argentino. Spero che questo sia un incentivo per fare meglio, non si dovrà buttare giù".

Su Balotelli in Nazionale:

"Nella sua carriera è stato molto discontinuo, ma nelle ultime stagioni all'estero ha fatto bene. Sono d'accordo che sarebbe potuto essere convocato, sopratutto in questo periodo in cui l'Italia deve ripartire. Sarebbe stato il momento giusto per capire quanto sia maturato".