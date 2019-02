RMC SPORT - Cabrini: "Juve-Douglas Costa, regole anche fuori dal campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport, nel Maracanà pomeridiano, è intervenuto l’ex juventino e campione del Mondo ’82 Antonio Cabrini. Ecco le sue parole:

Su Douglas Costa

"Vero, la maglia della Juve si porta anche quando si è a riposo. Ci sono delle regole che valgono tutt’ora. Anche quando sei fuori dal campo, per la Juve devi essere un uomo da Juve. Una cosa che dovrebbe essere presente in tante altre società. Rottura? Dipende da come continuerà la sua storia all’interno della squadra. Non è solo la società che prende decisioni, ma a volte c’è la stessa squadra che tende ad eliminare giocatori che si comportano in una certa maniera. I senatori hanno anche una facilità di comando e di decisione importante".

Su Dybala

"Numero pesante alle sue spalle, se ne parla da diversi anni ma è ancora giovane e ha un margine di crescita importante. Oggi non riveste un ruolo congeniale ma viene tenuto molto in considerazione dall’allenatore. Può diventare un grande giocatore. Quando hai un tecnico in Nazionale che ti conosce, non credo debba far cambiare idea a lui. Sa quanto vale il ragazzo, cosa può dare. Può anche cambiargli ruolo, ma a prescindere, la Juventus deve tutelarlo. Tra 1-2 anni dovrà svecchiare il reparto d’attacco e per questo deve pensarci".

Su Mourinho e un possibile ritorno all’Inter

"Che sia lui o Conte, sono bene accetti. Bisogna però comprare squadra completamente. Questi vengono qua per avere certi tipi di calciatori. Rifondata? No, ma devono soprattutto acquistare giocatori importanti in alcuni ruoli, che devono fare la differenza".