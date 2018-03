RMC SPORT - Caceres: "Inzaghi è bravissimo. Astori? Un grande dolore"

Giovedì tra le aule per Martin Caceres. Il difensore della Lazio questa mattina ha partecipato all'appuntamento con "La Lazio nelle scuole" all'istituto comprensivo Viale Venezia Giulia. Ecco le sue parole:

"A scuola odiavo la matematica. Cambiare tante squadre vuol dire fare nuove esperienze. Ora ho Inzaghi che è bravissimo, ho avuto Guardiola, Conte. Ogni allenatore ha la propria peculiarità. Se un compagno sbaglia l’azione come reagiamo? E’ una cosa normale, capita sempre in allenamento o in partita. Quindi, bisogna prenderla bene. Non mi sono mai trovato male con un allenatore o con un compagno di squadra nella mia carriera".

Un consiglio ai giovani?

"Dovete fare la scuola e se capita di fare qualche sport bene, ma è importante la scuola in questo momento e poi dopo si vedrà".

Chi è il giocatore più forte con cui tu abbia giocato?

"10 anni fa ho avuto come compagno Messi. C’è sempre stato il paragone con Cristiano Ronaldo, ma per me Leo è il più forte di tutti".

Su Astori:

"La morte di Astori è stato un grande dolore, è una situazione difficile soprattutto per la famiglia. Auguro il meglio ai suoi genitori, alla figlia, alla compagna. Mio fratello è scomparso nello stesso modo un anno fa”.