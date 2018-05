RMC SPORT - Cagni: "Campionato senza recriminazioni. Sarri ha dei limiti"

© foto di Federico De Luca

L'intervento del tecnico Luigi Cagni a RMC Sport:

Il campionato è finito?

"Questo campionato difficile sta volgendo al termine in favore della Juventus. Non devono esserci recriminazioni, il Napoli perdendo a Firenze si è giocato una grande opportunità".

Ciò che è accaduto tra Inter e Juventus ha influito sulla gara del Napoli a Firenze?

"No, non centra niente con la sconfitta degli azzurri. Non si può dire che la non espulsione di Pjanic a San Siro abbia fatto perdere lo Scudetto al Napoli. Io sono dalla parte di Allegri, quando dice che ai giovani bisogna insegnare la tecnica e la tattica individuale. Il Napoli non riesce a vincere partite sporche, quelle in cui gli schemi non riescono. Per vincere ci vogliono i giocatori forti".

Sui limiti di Sarri:

"Perchè Verdi non è andato al Napoli? Perchè giocano solo in 14 e gli altri non hanno possibilità, vedi Giaccherini o Pavoletti. Questo è il limite di Sarri, che non vuole una rosa lunga come quella della Juventus. Sarri ha problemi nella gestione del gruppo. Non è giusto che una squadra come il Napoli sia fuori dalla Champions e dall'Europa League".