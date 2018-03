RMC SPORT - Cagni: "Generazione senza leader. Manca la gavetta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Italia manca un leader. Questa la posizione espressa da mister Luigi Cagni, intervenuto in diretta su RMC Sport:

“Verratti non è un leader. Si è perso, pensavo che fosse il migliore dopo Pirlo. Siamo in una generazione in cui manca il leader in tutti i campi. Anche in Nazionale non c’è nessuno. Il motivo? Perché si arriva troppo in fretta, senza fare un gavetta, che è necessaria"