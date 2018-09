RMC SPORT - Cagni: "Inter squadra con carattere ma tatticamente confusa"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport, durante 'Maracanà', mister Gigi Cagni ha parlato dell'Inter, reduce da due vittorie tra Champions e campionato, e che ora sfiderà la Fiorentina. "Ho visto l'Inter sabato dal vivo. Posso solo dire che è una squadra con grande carattere e forza, ma tatticamente c'è grande confusione. Spalletti non è ancora riuscito a dare un'identità precisa, deve trovare equilibrio e gioco". E ammette: "Spalletti ha sempre avuto un centravanti di manovra, penso alla Roma con Totti. Icardi non riesce fare questo, quindi l'Inter per forza deve sfruttare i cross dagli esterni".