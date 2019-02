RMC SPORT - Cagni: "Wanda Nara ha sbagliato tutto. Icardi senza palle"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sul caso Icardi e l'Inter.

Godo nel vedere la società nerazzurra prendere posizione. Per cento milioni avrei già venduto Icardi e ne avrei preso un altro. Wanda Nara ha sbagliato tattica, probabilmente non ha ancora le qualità e le conoscenze per fare la procuratrice. Icardi non è un capitano adatto per nessuna squadra: se avesse le palle sarebbe partito per Vienna, si sarebbe arrabbiato lì con i dirigenti. Ma sarebbe dovuto partire. E’ vergognoso non aver risposto presente alla convocazione, è irrispettoso nei confronti dei compagni di squadra.