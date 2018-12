RMC SPORT - Cairo: "Toro, nel derby serve fame come a San Siro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gigi Radice è stato un grande innovatore, ha creato una squadra vera. Siamo una famiglia, c’è un rapporto vero con tanti. C’è Comi, Petrachi, c’è grande continuità. Anche mister Mazzarri si è trovato bene, perché ha visto che c’è un rapporto famigliare". Urbano Cairo, presidente del Torino, ospite a RMC Sport durante ‘Maracanà’ per parlare di Gigi Radice e dei granata.

Sul derby

"Non voglio fare proclami, l’importante sarà scendere in campo con voglia e fame come a San Siro. Poi vedremo. Se comincia a fare prestazioni come quelle, puoi dire la tua. Certamente la Juve è una grande squadra, sarà dura ma sono 11 come noi. Dobbiamo dare il massimo per ottenere il risultato".

Su Edera e Parigini

"Abbiamo un settore giovanile in cui investiamo moltissimo. Sono nati con noi nel vivaio, ma ci sono altri oggi che stanno facendo bene, come Millico. I risultati stanno venendo, perché alcuni di questi ora sono in prima squadra o sono in giro per Serie B o C. E dobbiamo continuare ad investire. Stiamo facendo bene e le premesse per continuare così ci sono. E poi speriamo di fare un bel centro sportivo, soprattutto per i giovani. Avere un centro sportivo operante con tante squadre che si allenano è un motivo di crescita per tutti. Mi auguro che presto arrivino buone notizie dal Comune per cominciare la realizzazione dell’opera".

Su Belotti

"Mister Mazzarri è molto bravo, sa come toccare le corde giuste. Stasera abbiamo al cena di Natale e magari farà già un discorso, così come me".