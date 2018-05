RMC SPORT - Calisti: "Lazio quasi perfetta. Fiorentina merita l'Europa"

Ernesto Calisti, ex Lazio, Verona e Fiorentina, ha parlato a RMC Sport Live Show toccando tanti temi a partire proprio dai biancocelesti: "Stagione quasi perfetta della Lazio sino ad ora. E' chiaro che in questo momento ci sono delle difficoltà come gli infortuni di Immobile e Luis Alberto e a questo punto del campionato non sarà facile ma questa squadra può lottare per la Champions fino alla fine. La Lazio ha il destino nelle proprie mani".

Come sta la Lazio dal punto di vista fisico perché contro l'Atalanta è sembrata un po' in difficoltà?

"L'Atalanta è la squadra peggiore da incontrare in questo momento sia dal punto di vista fisico che tecnico e per questo la Lazio ha fatto un po' di fatica. Alla però fine è andata anche bene. Un pareggio davvero importante in questo cammino".

A Roma si guarda già alla partita contro l'Inter e si è aperto un dibattito su De Vrij che l'anno prossimo giocherà proprio a Milano. Che succederà?

"Dietrologia pensare che De Vrij possa pensare già all'Inter, giocherà al massimo fino alla fine della stagione. Deve essere in campo perché è un professionista serio e ci tiene anche lui a chiudere al meglio questo campionato".

Verona fatica a darsi una continuità in Serie A. Come mai?

"Bisogna lavorare meglio e pensare prima a come affrontare un campionato importante come la Serie A. Quest'anno si sono persi giocatori che facevano comodo come Pazzini o Caceres. E' un peccato perché Verona è una piazza importante che merita la Serie A".

La Fiorentina quante possibilità ha di entrare in Europa League?

"Pioli sta facendo un ottimo lavoro, è un tecnico davvero molto bravo e poteva anche ottenere di più. La Fiorentina se la può giocare eccome per l'Europa e merita un posto per il campionato che ha fatto".