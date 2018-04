RMC SPORT - Campagna: "La Juve ha meritato di vincere contro l'Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Campagna, allenatore dell’Italia di Pallanuoto maschile e tifoso della Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato proprio della vittoria dei bianconeri a Milano contro l'Inter: “La stanchezza dei bianconeri è stata soprattutto mentale perché c’era il rischio che si interrompesse un periodo di vittorie incredibile. L’Inter ha giocato una grande partita ma la Juve ci ha creduto fino alla fine di poter ribaltare il risultato ed ha meritato al vittoria”.

Quando Allegri dice che nel calcio non si vince con gli schemi ha ragione?

“L’esaltazione del singolo è più evidente se è in un’organizzazione di gioco. E’ chiaro che poi quando sei in difficoltà ti affidi ai tuoi uomini migliori per cercare di portare a casa il risultato, ma la squadra è fondamentale. Basta guardare Messi, nell’Argentina non è lo stesso giocatore che possiamo vedere nel Barcellona”.