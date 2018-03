RMC SPORT - Canovi: "Di Biagio senza carattere? Altra stronzata di Raiola"

© foto di Federico De Luca

Dario Canovi, noto agente Fifa, su RMC Sport ha riposto al collega Mino Raiola, che aveva accusato Di Biagio di non aver il carattere necessario per convocare Balotelli in Nazionale:

"È un'altra stronzata di Raiola, perchè non conosce DI Biagio. È l'ultima persona a cui si può dire che manca il coraggio. Se non ha convocato Balotelli, vuol dire che non se lo meritava. Ha fatto un buon numero di gol, è vero, ma le sue prestazioni non sono così positive. Raiola pensa solo ai propri interessi, spera che Balotelli venga convocato in Nazionale perchè il suo valore potrebbe aumentare. La mia generazione di procuratori si interessa in primis al bene dei giocatori, lui no, l'ha fatta di nuovo fuori dal vasino".