RMC SPORT - Canovi: "La Roma deve cedere. Chiesa, fai come Milinkovic"

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili...

Benevento, per Sprocati la chiave di volta può essere Memushaj

Hellas Verona, D’Amico in pole assoluta come nuovo ds

Carpi, si tratta col Cagliari sulle cifre per Melchiorri

Avellino, slitta a lunedì l'incontro Taccone-Foscarini per la panchina

Bari, Paparesta incontra Di Piazza per il futuro

Salernitana, offerta al Pisa per Ingrosso. Triennale al calciatore

Lecce, il Catanzaro si muove per Costa Ferreira

Pescara, idea Scognamiglio per la difesa

Palermo-Venezia, sospesa la vendita dei biglietti per gli ospiti

Hellas Verona, Galano la chiave per arrivare a Grosso

Spezia, il saluto di Juande: "Ho sempre dato il massimo per la maglia"

Tello torna alla Juventus: “Un pezzo di me resta a Bari”

Carpi, occhi in casa Empoli: piacciono Traore e Piu

Lega B, cercasi talenti per Italia U.17

Avellino, conferme sull'interesse per Gori della Fiorentina

Benevento, Viola al bivio: rinnovo possibile ma le richieste non mancano

Si aspettava le parole di Hamsik? "Già da un po' si diceva che voleva andare via, ci sono richieste dalla Cina. Non è una notizia inaspettata".

Su Milinkovic: "Ha fatto quello che dovrebbe fare Chiesa. È maturato alla Lazio quest'anno, diventando un giocatore di prima fascia: ora è pronto per andare via".

Il futuro di Chiesa.... "Un altro anno di maturazione è necessario per Chiesa, mi auguro che rimanga alla Fiorentina. Ha la fortuna di avere come padre Enrico, che è stato un grande giocatore. Le offerte che arriveranno il prossimo anno saranno più corpose di queste attuali".

"Uno dei centrocampisti della Roma è destinato a partire. Al limite potrebbe essere Pellegrini, ma credo più uno tra Nainggolan e Strootman". Esordisce così il noto procuratore Dario Canovi , intervenuto in diretta a RMC Sport nel corso del Live Show :

