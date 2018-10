RMC SPORT - Carboni: "Brutta sconfitta per il Verona. Bene il Foggia"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Guido Carboni, ex allenatore anche di Empoli, Benevento e Frosinone, a RMC Sport Live Show ha parlato della serata di Serie B appena conclusa: "L'Ascoli in casa sta facendo molto bene mentre per il Verona è una brutta sconfitta che comunque cambia poco in classifica visto che con 17 punti rimane molto vicino alla vetta. Per il Palermo invece sono arrivati tre punti importanti mentre il Pescara è riuscito a rimettere in piedi una partita che rischiava di perdere. Il Foggia ha un buon organico e sta facendo bene anche perché partiva da meno 8 e non è affatto male. E' una squadra che ha vinto molto nonostante la classifica e per me farà un campionato tranquillo proprio al netto della penalizzazione. Benevento, Verona e Palermo si contenderanno la vittoria del campionato secondo me. Tanti allenatori giovani? Una volta era difficile arrivare a certe panchine specie se non avevi un curriculum importante da calciatore. Nesta è su una panchina importante e per lui è un bel banco di prova perché il mestiere da allenatore richiede delle qualità che si possono acquisire soprattutto con l'esperienza. Vecchi? Anche io ho pagato il gap che c'è tra allenare la Primavera e una squadra di professionisti. In uno spogliatoio di prima squadra si trovano uomini già maturi e calciatori già con tanti anni di carriera. Vecchi è bravo e lo dimostrerà".