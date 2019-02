RMC SPORT - Carboni: "Roma, Florenzi deve rimanere"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto Amedeo Carboni, ex di Roma e Valencia tra le altre. Ecco le sue parole.

Su Florenzi

"Quando si tratta di rinnovi, c’è sempre qualcosa. La tifoseria poi cambia. Florenzi è una delle bandiere dopo De Rossi. Credo che debba rimanere, dà sempre tutto, non gli manca lo spirito per giocare nella Roma. E poi è duttile, ha qualità. La critica arriva solo da una piccola parte. E poi si sa che fa più rumore dei complimenti".

Sullo stadio della Roma

"Lo stadio nuovo porta sempre grandi introiti, per la società e i tifosi. Oggi i parametri per costruire uno stadio nuovo sono all’avanguardia ma costano tanto. Ma gli introiti, vedi la Juve, sono notevoli. E’ anche vero che nell’arco di due-tre anni devi avere la qualità della squadra o tutto scende. Ci vogliono degli investimenti importanti. Ho letto di problemi di viabilità, quello sarà il grande dilemma. Sono contrario agli stadi fuori città, perché sennò non riesci a lavorarci tutta la settimana. Negli anni 90 si facevano fuori, oggi invece si fanno dentro perché gli spazi sono utilizzati anche dagli sponsor che li utilizzano durante la settimana. Se fossero fuori, non li utilizzerebbe nessuno. Bisognerebbe recuperare aree abbandonate, agevolare nuovi spazi sportivi. E poi diminuisce anche la violenza, lo dicono le statistiche".