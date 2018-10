RMC SPORT - Carnasciali: "Biraghi ha voluto vincere la partita"

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, ex giocatore della Fiorentina e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha parlato così: "Mancini ha solo bisogno di tempo perché è arrivato in un momento molto buio del nostro calcio. Ci vuole tempo e Mancini doveva capire bene su chi poter contare e su chi no. Ha cercato giocatori giovani e li ha trovati, ma non poteva fare tutto e subito. Ci vuole tempo a questa nazionale. Io mi sono divertito a veder giocare l'Italia ieri. Mancini deve continuare a chiamare i giocatori più in forma del momento".

Ciro Immobile è un centravanti che da anni è in forma nella Lazio poi con l'Italia si trasforma e non è lo stesso Immobile. Perché?

"Perché nelle squadre di club magari c'è un altro gioco o semplicemente perché Immobile si allena con i compagni alla Lazio quotidianamente mentre in nazionale è più complicato. Dipende tanto dal gioco impostato da Mancini. Ieri per me il ct ha fatto bene a puntare su Lasagna perché Immobile non è in forma e magari si poteva anche non chiamare".

Adesso Mancini su cosa deve lavorare?

"Per me ieri le uniche cose negative sono state solo le due o tre ripartenze prese dall'Italia. Ieri però c'era tanta voglia di vincere la partita. Da lavorare c'è e tanto anche perché bisogna essere più cattivi in fase offensiva e più attenti in difesa. C'è da lavorare ma in nazionale ci si vede tre o quattro volte l'anno".

Barella è già un titolare inamovibile?

"E' giovanissimo e mi ha sorpreso per la personalità che ha in campo. E' un bel giocatore e ieri ha fatto vedere che non ha timore di nulla e nessuno. Dobbiamo puntare su giocatori così e sono convinto che l'anno prossimo lo vedremo in qualche grande squadra. E' importantissimo per la nazionale trovare questi giovani".

Biraghi ha fatto il gol decisivo. Lui è il simbolo dei giocatori che arrivano a certi traguardi con il grande lavoro?

"E' un giocatore che non ha in dono una grande qualità ma ha grande volontà e voglia di lavorare e può dare ancora tanto alla nazionale perché è giovane. E' uno di quei giocatori che non si vedono tanto ma danno concretezza. Ieri al novantaduesimo ha voluto vincere la partita, era lì per far gol. Anche nella Fiorentina Biraghi è un giocatore dal rendimento costante".