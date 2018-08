RMC SPORT - Carnasciali: "CR7 non vince da solo. Bene Laxalt"

© foto di Federico De Luca

Laxalt al Milan, Ancelotti e il Napoli, Keita e Ronaldo. Questi e molti altri sono stati i temi trattati da Daniele Carnasciali, ex giocatore e opininista di RMC Sport, in diretta nel 'Live Show':

Laxalt sarà un nuovo giocatore del Milan...

"Secondo me è un buon acquisto, anche vedendo il Mondiale. Non ha solo corsa, ma anche tecnica e può giocare sia a destra che a sinistra. Il Milan sta tornando protagonista, Leonardo si è mosso molto bene".

Sei convinto della strategia del Napoli sul mercato?

"Sia Verdi che Mertens possono fare la punta, ma Inglese lo avrei tenuto. Mi sembra che De Laurentis punti molto su Ancelotti, che la domenica però non andrà in campo, ci andranno i giocatori. Non vorrei che tutta la responsabilità ricada sull'allenatore, nonostante sia un ottimo allenatore".

Gasperini si è sfogato in conferenza stampa per un mercato non all'altezza...

"Gasperini ha provocato, ma bisognerebbe capire bene le ragioni di questo sfogo. Potrebbe essere anche che la società abbia fatto delle promesse non mantenute quando ormai siamo a poche ore dalla fine del mercato. Dalla sua parte ha il vantaggio che l'Atalanta ogni anno riesce sempre a tirare fuori giovani interessanti dal settore giovanile".

Chi tra Laxalt, Nzonzi e Keita farà più la differenza?

"Sono tre giocatori interessanti. Di loro dico Keita. Lo abbiamo visto, con la Lazio ha fatto la differenza in molte partite: con lui l'Inter fa un ulteriore salto di qualità. Se dovesse arrivare anche Modric, i nerazzurri sarebbero alla pari della Juventus, mi sbilancio così".

Su Ronaldo alla Juventus:

"Il Mondiale ci ha insegnato che i giocatori singoli non vincono mai da soli. La Juventus non deve pensare che con Ronaldo ha già vinto la Champions, rischierebbe di fare un buco nell'acqua. Ma la società e l'allenatore sono bravi, non faranno questo errore".

Che idea ti sei fatto della B a 19 squadre?

"Vedo tutto un interrogativo. Se la B inizia e poi il TAR accetta i vari ricorsi, non so cosa potebbe accadere. I B e in C mancano soldi, diciamocelo chiaro, sono poche le società in regola. Se tutti gli anni hanno chiuso gli occhi, non capisco perchè ora sia andata così".